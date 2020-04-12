ميرنا وليد - بيروت - وجّهت الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​ معايدة الى متابعيها، عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، بمناسبة ​عيد الفصح المجيد​، متمنية من الرب أن يحمي لبنان والعالم ويجمع الناس على الأمل والمحبة، حتى نستطيع تخطي هذه المرحلة الصعبة التي نعيشها، في ظل فيروس كورونا، ونعيش بعد ذلك الحياة بأبسط تفاصيلها الجميلة.

وكتبت نانسي: "يا رب بهالعيد منطلب منك تخلصنا وتخلص العالم من الظروف الصعبة يلي عم تمرق علينا.. وتحمينا وتعطينا قوّة أمل ببكرا يرجع يجمعنا بالناس اللي منحبن.. ونعيش الحياة بأبسط تفاصيلها الحلوة... فصح مجيد".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هذا ما تمنته نانسي عجرم في عيد الفصح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.