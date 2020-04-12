وائل كفوري ونوال الزغبي ومحمد حماقي وغيرهم يهنئون إليسا على "هنغني كمان وكمان"

ميرنا وليد - بيروت - هنأ عدد كبير من الفنانين والممثلين والمتابعين عبر مواقع التواصل الإجتماعي، الفنانة اللبنانية ​إليسا​ على أغنيتها الجديدة "هنغني كمان وكمان"، وظهور الفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​ بكليب الأغنية، والذي أحدث ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وجمع الأمل والتفاؤل، وكان بمثابة دعوة إلى الحياة مجدداً رغم كل الصعوبات.

ومن بين الفنانين الذي هنأوا إليسا، الفنانة اللبنانية ​نوال الزغبي​، التي كتبت: "أحر التهاني إليسا على الأغنية الجديدة.. أحببتها ومليئة بالحياة".

الفنانة اللبناني ​وائل كفوري​ وبطريقته المعتادة، كتب: "غنّي كمان ......وكمان صَرلنا فترة ومن زمان لا دِقنا طعم الفرح ولا رقَصنا على الأحزان".

الممثلة اللبنانية ​كارمن لبس​، كتبت: "مبروك الغنية كتير حلوة والفكرة حلوة وطالعة متل القمر حتى بالبيجاما و هيفا كمان متل القمر".

الفنان المصري ​محمد حماقي​: "مبروك صديقتي العزيزة الأغنية الجديدة رائعة .. أتمنى أن تبقي بأمان".

الممثلة السورية ​شكران مرتجى​: "حلوة وكلها إيجابية وسعادة وحب بإجتماع ملكة الإحساس والديفا مبروووووك".

الملحن المصري ​محمد رحيم​: "الف الف مبروك على الروعه والجمال".

الفنانة اللبنانية لورا خليل: "ألف مبروك يا حبيبة قلبي إليسا هنغني كمان وكمان عمل رائع رائع رائع انشالله بالتوفيق والنجاح الدايم وفصح مجيد إلك ولكل أحبابك يا رب".

الممثلة اللبنانية ​ماغي بو غصن​: "حلوة المفاجأة وكلها طاقة إيجابية.. مبروك اليسا المتجددة بكل شي بتقدميه وهيفا حضورك حلو دايماً والو نكهة خاصة".

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