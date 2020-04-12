هذا ما كشفته نسليهان أتاغول عن حقيقة غيرة زوجة بوراك أوزجيفيت منها

ميرنا وليد - بيروت - سخرت النجمة التركية ​نسليهان أتاغول​ من الأخبار، التي تتحدث عن غيرة النجمة التركية ​فهرية أفجين​، زوجة النجم التركي ​بوراك أوزجيفيت​ منها، نافية ما يُنشر عن أنها لا تحبها، وتمنعه من الإشادة بها، أو التحدّث عنها في لقاءاته.

وقالت: "أعرف بوراك وأعرف أكثر فهرية، وكلاهما يقدران نجاحات زملائهما ولا يمتلكان أي ضغينة بقلوبهما نحو أحد، فكيف نحوي وأنا أبادلهما شعور الاحترام والمحبة".

وأضافت نسليهان: "بوراك نجم ناجح وقاسمته بطولة مسلسل نجح بشكل كبير، ولكن هل يجبرني هذا على التحدث عنه كلّ الوقت أو هل هناك من ربط اسمينا سويا، وكأنهما سيبقيان متلاصقيْن إلى الأبد".

وتابعت: "بوراك ​​​​​​لا يتحدث عني ولا أتحدث عنه، وهذا لا يعني أننا نكره بعضناً، بل على العكس شخصياً أتمنّى أن نكرر تجربتنا سوياً، فالمشاهدين أحبونا بمسلسل حب أعمى".

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