إنذار ضد نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي!

ميرنا وليد - بيروت - وجّه المحامي بالإستئناف العالي محمد سمير إبراهيم، إنذاراً ضد نقيب المهن التمثيلية الدكتور ​أشرف زكي​، طالبه فيه بإيقاف تصوير كافة الأعمال الفنية، والإلتزام بقرار الدولة بحظر التجول وغلق مدينة الإنتاج الإعلامي، بالإضافة إلى الإحتفاظ بحق الدولة في تطبيق قوانين حظر التجول، بأثر رجعي على كافة الأعمال، التي يثبت أنه تم تصويرها أثناء فترة الحظر وفنانيها، والإحتفاظ بالحق في الإدعاء المدني، عن الأضرار التي تعرض لها العاملون في الأعمال الفنية.

وأشار إبراهيم في الإنذار أن هناك تصريحات لزيكي، أكد بها عدم إتخاذ النقابة أي قرار بإيقاف الأعمال الفنية، وأنه بذلك ضرب عرض الحائط بالقانون، وبذلك قد أعطى الضوء الأخضر لصناع الدراما بإستكمال التصوير أثناء حظر التجول، وناشده بإيقاف التصوير حفاضاً على سلامة الفنانين وتطبيقاً للقوانين.

من جهته، لم يعلّق زكي على الإنذار، إنتظاراً لرأي المستشار القانوني للنقابة، لإتخاذ الإجراء المناسب لهذا الأمر.

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