ميرنا وليد - بيروت - إنتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي، صورة للممثل السوري ​باسل خياط​ مع والدته، التي لفتت الأنظار بملامحها الجميلة، والشبه الكبير بينهما، لناحية ملامح الوجه.

وأثارت الصورة جدلاً واسعاً بين عدد كبير من المتابعين، الذين تغزلوا بوالدة خياط، وأثنوا على جمالها وعلى محافظتها على شكلها الطبيعي، من دون الخضوع لعمليات التجميل لتغيير ملامحها.

من ناحية أخرى، يباشر خياط تصوير مشاهده في مسلسل "النحات" في بيروت، بعد أن تم توقيف التصوير مؤقتاً بسبب فيروس كورونا، وتشاركه البطولة ندى أبو فرحات وأمل بوشوشة وليا بو شعيا.

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كانت هذه تفاصيل خبر والدة باسل خياط تخطف الأنظار بجمالها.. وهل يشبهها؟ بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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