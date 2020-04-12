هكذا تقضي نجمة "La Casa De Papel" الحجر المنزلي.. بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - وجّهت نجمة مسلسل "​La Casa De Papel​"، الإسبانية ​أورسولا كوربيرو​، وصاحبة شخصية "طوكيو" في المسلسل، رسالة مؤثرة لمتابعيها من داخل الحجر المنزلي، الذي تقضيه منذ شهر، بسبب تفشي ​فيروس كورونا​.

ونشرت أورسولا صورة لها من الحجر المنزلي، وعلّقت: "اليوم احتفل بمرور شهر من الحجر الصحي في بوينس آيرس، كم هو غريب كل شيء، لقد كان شهر حزينًا للغاية، شكرًا لكل الناس الذين يضعون صحة الآخرين قبل صحتهم، آمل ان نلتقي قريبًا مرة آخري، كل حبي".

وحرص النجم بيدرو ألونسو، صاحب شخصية "برلين" في المسلسل على رفع معنويات زميلته، وكتابة تعليق لها على الصورة.



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