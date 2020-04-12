ميرنا وليد - بيروت - قبل ساعات إنتشر خبر إصابة الممثلة المصرية ​منى زكي​ ومساعدتها ب​فيروس كورونا​، مما أدى الى توقف تصوير مسلسلها "​تقاطع طرق​"، وهو ما تم نفيه مع التأكيد على أن أسرة المسلسل بخير، ولا صحة لإصابة زكي أو أي من فريق العمل بالفيروس، بحسب ما علم موقع "الفن"

وعلمنا أيضاً من مصدر بداخل العمل، بأن هناك بالفعل أزمة قد تطيح بعرضه في رمضان المقبل، وكان لا بد أن يتم تصوير بعض المشاهد في أميركا، وقد حاول صُنّاع العمل إيجاد حلاً بديلاً لكي يتم عرضه في رمضان المقبل، ولكن حتى الان لم يتم إيجاد بديلاً عن السفر، مما يهدد بعرض العمل في رمضان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خاص "الفن"- ما حقيقة إصابة منى زكي بـ فيروس كورونا؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.