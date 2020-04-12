ميرنا وليد - بيروت - بعد المفاجأة التي أسعدت محبيهما والمتابعين عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بظهور الفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​ في كليب الفنانة اللبنانية ​إليسا​ الجديد "هنغني كمان وكمان"، وتصدرهما الترند على مواقع التواصل الإجتماعي أمس، توجّهت هيفا بالتهنءة لإليسا على الأغنية، متمنية لها المزيد من النجاح والتألّق، كما عبّرت عن سعادتها بمشاركتها في كليب الأغنية.

وكتبت هيفا لـ إليسا في صفحتها الخاصة: "ألف مبروك عزيرزتي إليسا، أنا هناك دوما من أجلك من دون أو مع البيجامة.. الأغنية رائعة إستمتعي بنجاحك".

ولاقت فكرة مشاركة هيفا في كليب إليسا، إعجاب عدد كبير من المتابعين ونجوم الفن، إضافة الى الأغنية المفعمة بالإيجابية.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد أن أطلّت في "هنغني كمان وكمان".. هذا ما قالته هيفا وهبي لـ إليسا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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