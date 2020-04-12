كريستين ستيوارت: أطفأت شموعاً افتراضية في عيد ميلادي

متابعة بتجـــــــــرد: أعربت الممثلة الأمريكية كريستين ستيوارت، عن سعادتها لأنها احتفلت بعيد ميلادها أون لاين مع أصدقائها لأول مرة، وأطفأت معهم شموعاً افتراضية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت نجمة أفلام «الشفق» إن المشاعر الطيبة ليست مقصورة على الوجود والاقتراب، وكثرة الاتصال، لأنها تشعر بمحبة أصدقائها رغم التباعد المكاني وندرة التواصل بسبب الانشغال في العمل والحياة.

وأوضحت أنها سعيدة لأنها أكملت عامها الـ30 وتشعر أن الأقدار هيَّأت لها الفرصة لتحقق أحلاماً كثيرة في سنوات قليلة، ومع ذلك، فإنها ما زالت تشعر أن أمامها الكثير لتحققه، سواء بوجود رجل بجانبها أم بمفردها.

وكانت ستيوارت قد ارتبطت بعلاقة حب مع زميلها في فيلم «تويلايت» روبرت باتنسون عام 2009، قبل أن ينفصلا بعدها بأربع سنوات.

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من جانب آخر، قالت ستيوارت: إنها سعيدة لأن فيلمها Underwater أو «تحت الماء» عرض في يناير الماضي قبل تطبيق الحظر وإغلاق معظم دور السينما، منوهة بأنه حقق إيرادات جيدة.

ويحكي الفيلم في إطار من الخيال العلمي، قصة مجموعة من العلماء في منصة بحرية يتعرضون لزلزال ويجدون أنفسهم في مكان ما تحت الماء، ويدخلون في صراعات مع مخلوقات هجين بين البشر والأسماك تحاول افتراسهم.

في سياق متصل، تنتظر النجمة الأمريكية، تخفيف الحظر لمواصلة تصوير مشاهدها في فيلم Happiest Season أو «أكثر المواسم سعادة».