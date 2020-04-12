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متابعة بتجـــــــــرد: أعلن المغني الأمريكي كينيث أدموندز، الملقب بـ«بيبي فيس»، والذي فاز بجائزة «غرامي» 11 مرة، أنه وأفراد أسرته استعادوا عافيتهم بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد.
وأعرب أدموندز في تصريحات على قنوات التواصل الاجتماعي أمس، وهو اليوم الذي أكمل فيه عامه الـ62 عن سعادته بالاحتفال بعيد ميلاد آخر.
وكتب المغني الأمريكي، وهو أب لـ3 أبناء: «أثبتت الاختبارات إصابتي بفيروس كورونا، وأيضاً أسرتي، إنه أمر مخيف للغاية أن أتعامل مع أصدقائي، إنني سعيد بإبلاغي أن الاختبارات سلبية الآن وأننا استعدنا كامل عافيتنا».
وقال أدموندز إنه سيشارك في حدث لموسيقى «هيب-هوب» على موقع إنستغرام، سيتم بثه على الهواء مباشرة في 18 أبريل الجاري، وينظمه المنتج سويز بيتس والملحن تيمبالاند.
والمغني الأمريكي وكاتب الأغاني ومنتج الألبومات شارك في بعض من أكثر أغاني «آر آند بي» وأغاني البوب الشعبية في تسعينات القرن الماضي، حيث عمل مع نجوم مثل ويتني هوستون، مادونا، مايكل جاكسون، إريثا فرانكلين، وستيفي وندر.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تعافيه وأسرته من كورونا.. بيبي فيس يطفئ شمعته الـ62 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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