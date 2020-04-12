فيفي عبده تتنكر من “كورونا”

متابعة بتجـــــــــرد: كعادتها أطلت الفنانة فيفي عبده عبر الانستغرام من خلال فيديو أثار الجدل والضحك.

وعلى الرغم من الهلع الذي يعيشه الناس بسبب تفشي كورونا، إلا أن فيفي عبده قررت الاعتماد على طرافتها المعتادة.

ونشرت فيديو قصير وهي تضع نظارات وهمية بحجم كبير عبر أحد فلاتر «سناب شات» ذاكرة «طب أعمل إيه في اللي أنا فيه ده؟ أنا بحاول أتنكر عشان الكورونا ما يجيليش».