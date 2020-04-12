شيرين عبد الوهاب: “نفّذت أغنيتي الجديدة عبر الهاتف في زمن كورونا”

متابعة بتجــــــــرد: تحدّثت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب عن أغنيتها “مش قد الهوى”، في بيان نشرته لتكشف فيه عن كيفية تنفيذها في زمن كورونا.

وجاء في البيان: “حين سمعت الكلام الذي كتبه الشاعر محمد الغنيمي، بعدما عرضه عليّ الملحن محمد رحيم بصوته لإبداء الرأي… أعجبتني الأغنية وجزمت: (حتكون بتاعتي وسأغنيها)، ثم بدأ تنفيذها على مراحل مع الموزع أحمد إبرهيم، وقبل أن تشتد الأحداث الراهنة كنت قد انتهيت من تسجيلها، وتبقى فقط عمليات الميكساج”.

وأضافت: “أنجز أحمد إبرهيم الميكساج الخاص بالأغنية قبل موعد صدورها بيوم، وتم ذلك من خلال وجود كل منا داخل منزله. أنا جالسة في بيتي، والملحن في بيته، وأحمد إبرهيم في الاستوديو، لكننا جميعاً كنا نعمل ونتواصل معاً عبر الهاتف، وقدّم كلّ منا ملاحظاته، إلى أن أُنجزت الأغنية كاملة عبر الهاتف”.

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