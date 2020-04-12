متابعة بتجـــــــــرد: بعد جدل كبير، كشف المحامي الكويتي مجبل الشريكة، الوكيل القانوني للفنانة الكويتية حياة الفهد، عن الدوافع التي جعلتها تلجأ للقضاء لمواجهة المسيئين لها، موضحا الأسباب التي دفعتها للقيام بذلك.
وأكد في مداخلة هاتفية عبر قناة atv الكويت، أنها وكلته رسميا للدفاع عنها لأن لا أحد يقبل بهذا الطعن في دولة القانون، موضحاً أن النجمة الكويتية لم تضطر إلى اتخاذ الإجراءات القانونية سوى بعد الطعن في دينها وعرضها.
وأضاف: “كان الأجدر في من سبّ أو شتم أو طعن في هذه الفنانة الكبيرة أن يلجأ للقضاء لأننا لسنا في غابة”.
وعن الحيل التي سيلجأ إليها في ظل تشرذم القضية مع جنسيات أخرى، أكد الوكيل القانوني أن حياة الفهد لم تخطئ بحق أي شخص سواء من سبها أو تعدى عليها، وكلامها كان بشكل عام، وهذه وجهة نظرها.
وتابع الشريكة أنه يمكن أن يتم تكييف ما قالته الفهد على أنه تعبير عن رأي كفله الدستور وبالتالي يبنى على إدانة من تعرض لها، قائلاً: “الأحكام الجزائية تُبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين، ويكفي للمحكمة أن تشكك في صحة الاتهام لتقضي للمتهم بالبراءة”.
وأكد قائلا: “من يعتقد أنه صاحب مصلحة وتضرر من حديث أم سوزان فعليه اللجوء للقضاء إلا أن ما صرحت به انتفى به ركن العلانية ولا يوجد به قصد جنائي ولم تحدد شخصا بعينه، والكلام الذي قالته هو مجاز وهي ما قالت شيء هي تحدثت عن تجار الإقامات والعمالة السائبة اللي اليوم شفناهم وإن بسبب وجودهم مو قادرين نجيب عيالنا إلى الكويت”.
وأوضح أن هناك بعض الحسابات المسيئة التي تم رصدها لم تنطلق من مصر وهذا يثير الشكوك وأن المسيئين ليسوا من مصر، والبعض أنشأ الحسابات للنيل من سمعة وكرامة الفهد فقط.
كانت هذه تفاصيل خبر محامي حياة الفهد يكشف أسبابها لمقاضاة المسيئين لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.