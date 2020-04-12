والدة باسل خياط تخطف الانظار بجمالها.. تعرفوا إليها

متابعة بتجــــــــــرد: تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة للنجم السوري باسل خياط مع والدته الجميلة التي لفتت الانظار بملامحها والشبه الكبير بينهما لناحية ملامح الوجه.
واثارت الصورة ضجة كبيرة بين عدد كبير من المتابعين الذين تغزلوا بالسيدة التي تبدو شابة في الثلاثين من عمرها بملامحها الناعمة، وبدت كأنها شقيقته الكبرى. وأثنوا على جمالها وعلى محافظتها على شكلها الطبيعي دون الخضوع لعمليات التجميل لتغيير ملامحها.
من ناحية ثانية، باشر النجم السوري في تصوير مشاهده في مسلسل “النحّات” في بيروت وتم توقيفه مؤقتاً بسبب الكورونا، وتشاركه البطولة الفنانة ندى أبو فرحات وأمل بشوشة وليا بو شعيا وندى أبو فرحات.
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