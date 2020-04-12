الكشف عن سبب أجبر يسرا على تغيير إسم مسلسلها

متابعة بتجـــــــــرد: قرر صناع مسلسل “دهب عيرة” والذي تخوض من خلاله النجمة يسرا سباق الدراما الرمضاني القادم تغيير اسمه ليصبح “خيانة عهد”.

وأفادت بعض المصادر أن يسرا كان لديها اقتناع كامل بالإسم الأول ورغبة في عدم تغييره ولكن جهة الإنتاج نجحت في إقناعها بضرورة التخلي عن هذا الإسم وذلك بعد تعاقد قناة فضائية خليجية على عرض المسلسل، حيث وجد صناع العمل أن كلمة “عيرة” غير مناسبة للجمهور الخليجي ليقرروا تغيير إسم المسلسل ليصبح “خيانة عهد”.

يذكر أن العمل يواجه أزمة تتعلق بترتيب الأسماء على التتر، فرغم أن النجمة المصرية يسرا هي بطلة العمل إلا أن “لها” علمت أن كواليس المسلسل تشهد حالة من التوتر لرغبة كل من حلا شيحة وعبير صبري وجومانة مراد في وضع اسماءهن عقب اسم يسرا، وتجد الجهة المنتجة للمسلسل صعوبة في إرضائهن جميعًا.

وكانت عبير صبري قد نشرت مقطع فيديو لها من خلال إنستغرام كشف عن تعقيم وتطهير موقع تصوير المسلسل وخضوع جميع الفنانين لفحص معرفة درجة حرارة أجسامهم قبل دخول موقع التصوير كإجراءات وقائية للحد من إنتشار فيروس كورونا.

“خيانة عهد” تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية>