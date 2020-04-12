ميريام فارس تناجي رب العالمين: “زمن المرض”

متابعة بتجـــــــــرد: تضرعت النجمة اللبنانية ميريام فارس إلى رب العالمين لينجي البشرية من فيروس كورونا المستجد، واصفة ما نمر به بأنه زمن المرض.

ونشرت عبر خاصية الستوريز على تطبيق انستغرام منشورات لمناجاة رب العالمين كتبت فيها: “زمن المرض فيه سيد الموقف، والبعد محكوم علينا، نحنا بحاجة لقوّة تبعث فينا الأمل، أمل انو نرجع نلتقي بالناس اللي بنحبهم ونعيش الحياة اللي تعودنا نعيشا ونستمتع بأبسط الأمور فيها”.

وتابعت: “بناجيك يا رب انو تمدنا بالقوة وبطلب منك الرحمة، وبناديك بإسم العالم أنو تبعد عنا هذه الكأس”.

وتحرص ميريام فارس على التزام الحجر المنزلي مع عائلتها الصغيرة وتستغل هذا الوقت باللعب واللهو والتسلية مع ابنها جايدن من خلال بعض النشاطات التثقيفية والترفيهية وفي تحضير الحلويات في المطبخ وتنقل هذه اللحظات لمتابعيها لتشجيعهم على البقاء في منازلهم.