محمد الحجي محجور في غرفة فندق.. ويتعرف على أصدقاء جدد!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

قرر الفنان السوري المقيم في السعودية محمد الحجي، استغلال فترة الحجر الصحي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، لإطعام الطيور التي تسكن في شباك غرفته، والعمل على مراقبتها بشكل يومي، على الرغم من انشغاله الدائم بتصوير مسلسل "الميراث".

وقال الحجي بمقطع فيديو خاص لـ"فوشيا" إنه سعيد جدا بمرافقة الطيور التي يشعر أنها تسكن معه في الحجر الصحي، مكتفيا بمراقبتها وإطعامها بشكل مستمر.

وأكد الحجي أنه وعلى الرغم من صغر الغرفة التي يمكث بها في أحد الفنادق، إلا أنه يحاول استغلال وقته من خلال عمله على اللابتوب ومشاهدة التلفزيون والقراءة.

ويأتي هذا بعدما قرر الفنان محمد الحجي المكوث في أبو ظبي حين الانتهاء من تصوير مشاهده في "الميراث"، الذي يستمر قرابة العام.

وفى سياق متصل يحرص محمد الحجي على قضاء وقت ممتع داخل سكنه بممارسة الرياضة وقراءة بعض الكتب، وعدم الخروج منه للحد من انتشار فيروس كورونا.

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وشارك محمد الحجي جمهوره بمقاطع طريفة من داخل الحجر المنزلي، ما بين الطبخ وإعداد الطعام، كما شارك الحجي بمقاطع أثناء ممارسته للرياضة مطالبًا الجميع بالجلوس في المنزل واستغلال الوقت في كل ما يفيد.

ويشارك الفنان محمد الحجي في العمل الدرامي السعودي الذي يرصد واقع الحياة بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

ويقود الحجي بطولة المسلسل بشخصية ماجد الخطوان، وهو رجل ثري يمتلك شركات ويفكر دائما في كيفية توسعتها لزيادة نسبة ثروته، وفي الوقت ذاته يعدّ من الأشخاص المحافظين على العادات والتقاليد؛ إذ يحاول نقلها إلى الجيل القادم.

ويتميز الخطوان بالقوة والثقة بالنفس، لكن قد يكون حبّه القديم لجويرية يتحكم به؛ إذ يحاول أن يتخلص من هذا الحب بارتباطه بزوجتين هما ليلى وديما لملء فراغ في قلبه".

ويتوقف ماجد عند علاقته بأولاده وما فيها من الصداقة والود، لكنه يعود أحيانا إلى القوة لكي يعيد الأمور إلى نصابها.