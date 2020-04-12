سلطان العذل يخسر معركته أمام التصلب اللويحي.. ما هذا المرض ؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - توفي رجل الأعمال السعودي البارز سلطان العذل الملقب بستيفن هوكينغ العرب، بعد معركة دامت 23 عاما مع مرض التصلب اللويحي.

وأعلن ابن سلطان العذل، سعود العذل وفاة والده عبر تغريدة في تويتر قال فيها: "إنا لله وإنا إليه راجعون، بقلوب مؤمنة راضية بقضاء الله وقدره انتقل إلى رحمة الله عمي ووالدي سلطان بن محمد العذل اللهم اجعل ما أصابه تكفيرا لذنوبه اللهم نقه من الذنوب و الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اجمعنا به بالفردوس الأعلى بالجنة".

وحقق العذل نجاحا غير مسبوق من خلال إدارة شركاته، التي تضم أكثر من 10 آلاف موظف، رغم مرضه الخطير، الذي سلبه الحركة تدريجيا.

وأهم شركاته التي أسسها، شركة "سمسا" للنقل السريع المحدودة (فيديكس) وشركة "شهية" المحدودة (دانكن دونتس)، والشركة العربية لخدمات الأمن والسلامة (أمنكو).

ولم تتوقف طموحات العذل هنا، بل استطاع وخلال فترة مرضه الصعبة تأليف كتاب من ألفي صفحة يحكي قصة جده باشا بن محسن بن عذل، وهو أحد أبرز رجال الملك بن عبدالعزيز.

وأصيب العذل عام 1997 أي منذ نحو 23 عاما بمرض التصلب اللويحي، الذي يفقد المريض الحركة تماما بشكل تدريجي، فأصبح رجل الأعمال السعودي غير قادر على النطق أو الحركة نهائيا، وكانت عيناه فقط هما ما يتحرك في جسده، كما اعتمد العذل على أنبوب خارجي لتغذيته.

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والتصلب اللويحي هو مرض يصيب الجهاز العصبي المركزي؛ ما يؤثر فورا على الدماغ والحبل الشوكي، كمل يعمل على إتلاف الغشاء المحيط ​ بالخلايا العصبية الذي يسمى المايلين؛ ما ينتج تصلبا في الخلايا ومن ثم بطء أو توقف سير السيالات العصبية المتنقلة بين الدماغ وأعضاء الجسم كافة.

ومع مرور الوقت يفقد مريض التصلب اللويحي القدرة على الإحساس وتضعف رؤيته، كما تفقد أطرافه القدرة على الحركة تدريجيا؛ ما يؤدي إلى الشلل التام.

وتظهر أعراض التصلب اللويحي بشكل مفاجىء على المريض، وتختلف حدتها بحسب درجة الإصابة ومكانها، ولكن أبرزها تنميل في الأطراف، تشنج حاد في العضلات، خلل في التوازن، تشوش في النظر وصعوبة بالكلام وتأثر الذاكرة.

يذكر أن سلطان العذل متزوج وله 3 ذكور و3 إناث هم: فهد وأحمد وتركي وسلمان وسارا والجوهرة ونورا.

وانتشرت للعذل هذه الصورة في السنوات الأخيرة، والتي تؤكد اهتمام وإخلاص عائلته واجتماعهم حوله؛ إذ ظهر برفقة عدد من أحفاده.