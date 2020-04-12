شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عدوية: مطربى المفضل والدى ومطربتى كوكب الشرق أم كلثوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النجم محمد عدوية فى تصريحات خاصة أن مطربه المفضل والده احمد عدوية الذى يعد رمزا من رموز الأغنية الشعبية التى تربى الجميع على سماعها، وقال: رغم ذلك لم أسع إلى تقليده وإنما حاولت أن أستفيد منه وفي الوقت ذاته أقدم نفسي بشكل مختلف مشيرا إلى أنه يفضل الاستماع أيضا إلى كوكب الشرق أم كلثوم التى يعتبرها مطربته المفضلة.

وطرح مؤخرا عدوية وجنات فيديو كليب "أبطال بلدنا" وأبرز كمائن الشرطة التى ترعى الشوارع خلال فترة حظر التجول بجانب إظهار الأطباء، جيش مصر الأبيض وهم يرعون المرضى بفيروس كورونا وحققت نجاحا كبيرا.

الأغنية كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع أحمد إبراهيم، وتقول كلماتها :" تسلم الناس اللى صاحية .. شادة حيلها ليل نهار .. واللى بيساعد بقلبه دولا متعدش كتار".

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من ناحية أخرى انتهى عدوية مؤخرا من تسجيل تتر البداية والنهاية لمسلسل "اتنين فى الصندوق" لـ أوس أوس، وحمدى الميرغنى، أغنية البداية تحمل اسم "قالولنا زمان" من كلمات أحمد عرفان، وألحان محمد أنيس، وتوزيع الموسيقى أحمد العسال، وميكس وماستر ماهر صلاح وجيتار باسم سعيد، أما أغنية النهاية بعنوان "أنا إنسان" من كلمات ياسر حسانين، وألحان محمد عدوية، وتوزيع أحمد العسال، وميكس وماستر خالد رؤوف.

مسلسل "اتنين فى الصندوق" تأليف لؤى السيد، وإخراج محمد مصطفى، وبطولة حمدى الميرغنى، أوس أوس، نهى عابدين، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، انتصار، رحاب الجمل، هايدى رفعت، أحمد عبد الله محمود، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى 30 حلقة ومقرر عرضه فى الموسم الرمضانى ويناقش حياة عمال النظافة وإهمال المجتمع لهم.

يذكر أن آخر أعمال محمد عدوية كان ألبوم "سكوت خالص"، الذى حقق ردود أفعال إيجابية، وضم 12 أغنية، تعاون فيه مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين، أبرزهم الشاعر أيمن عز والملحن محمود أنور والموزع نور والعسال وفهد وأحمد العتبانى وشريف بدر، وغيرهم.