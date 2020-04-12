شاهد.. قمر في وصلة رقص بالهوت شورت: “انا للحب كثير عطشانة”!

كتب امير فتحي في الأحد 12 أبريل 2020 08:52 صباحاً - تواصل الفنانة اللبنانية قمر نشر صور وفيديوهات جديدة لها تظهر فيها بإطلالات جريئة وذلك عبر حسابها على انستغرام.

وفي جديدها، ظهرت قمر بالهوت شورت وبطن مكشوف وهي ترقص على اغنية “انا للحب كثير عطشانة” للفنانة نانسي عجرم فيما كانت تتنقل بالكاميرا بين وجهها وجسدها بشكل لافت.

وكانت قمر قد نشرت فيديو سابق وهي ترقص على اغنية للفنانة هيفاء وهبي وعلقت كاتبة: “

ع فكرة انا انسانة متصالحة مع نفسي جداً،،ما عندي مشكلة غني وارقص ع أغاني هيفاء ونانسي وباقي زميلاتي”.