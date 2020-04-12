كتب امير فتحي في الأحد 12 أبريل 2020 08:52 صباحاً - تجددت الخلافات بين الفنانين المصريين محمد رمضان واحمد فهمي عبر نشر فيديوهات عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي.
في البداية قام محمد رمضان بنشر مقطع فيديو من حلقة قديمة لأحمد فهمي في إحد البرامج والتي أشاد بها بموهبة محمد رمضان وكشف عن رغبته في العمل معه أو كتابة أحد الأعمال له واعتبرها “شرف له”، ودافع عن رمضان وقال إنه نجم وموهوب.
ورد أحمد فهمي على ما فعله محمد رمضان بطريقه غير مباشرة، ونشر مقطع فيديو له مع حيواناته الأليفة وظهر وهو يلهو مع كلابه في المنزل وعلق قائلاً:” معلش انا اسف مش هقدر ارد عليك دلوقتى عشان قاعد مع ناس اهم منك بكتير.. حبيبى”.
وبدأت الأزمة بين أحمد فهمي ومحمد رمضان في وقت أزمة الأخير مع الطيار الموقوف عن العمل، والتي جعلت فهمي يسخر منه بسبب عدم رضاه على موقفه من الأزمة، وقال في تصريحات له الاسبوع الماضي انه لن يعمل مع رمضان بسبب اختلاف المدارس الفنية بينهما ورغم تقديره لموهبته ونجوميته وأكد انه لا توجد خلافات بينهما ولكنه غير راض عن بعض تصريحاته وتصرفاته فقط.
كانت هذه تفاصيل خبر احمد فهمي ينشر فيديو مع كلابه ويعلق: “قاعد مع ناس اهم منك بكتير”.. فهل قصد محمد رمضان؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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