شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مسلسل "طلقنى شكرا" لـ فلوكس وهنا شيحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقف تسجيل حلقات المسلسل الاذاعى "طلقنى شكرا" الذى كان من المفترض اذاعته فى موسم رمضان المقبل على عدد من المحطات الإذاعية، ويشارك فى بطولته كل من الفنان أحمد فلوكس وهنا شيحة فى أول عمل يجمع بينهم بعد انفصالهم عن بعض، وتدور أحداث المسلسل فى قالب كوميدى اجتماعى حول المشكلات بين الأزواج والتى تصل إلى الطلاق، وإنهاء الحياة الزوجية، كما يطرح المسلسل بعض الحلول الخاصة بالمشكلات الأسرية المتكررة، وتسليط الضوء على هذه الأزمات التى من السهل تلاشيها.

مسلسل "طلقنى شكرا" من بطولة أحمد فلوكس وهنا شيحة وفاروق فلوكس وسماح أنور ومحمد ثروت، ومن تأليف محمد حنفى نصر.

وكان آخر أعمال الفنان احمد فلوكس فيلم "الممر" بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، والوجه الجديد ألحان المهدى، وضيوف الشرف: هند صبرى، شريف منير، إنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم، وموسيقى تصويرية عمر خيرت.

ونال فلوكس عن دوره فى الفيلم العديد من الاشادات وحصل أيضا على عدة جوائز وتكريمات .

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الفيلم من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك فى كتابة السيناريو والحوار أمير طعيمة، يتناول الفيلم قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم أحد القادة البواسل الذى يُدعى "نور"، ويناقش المرحلة الزمنية بداية حرب 1967 مرورا بحرب الاستنزاف.