فيديو| هكذا تستعد ميريام فارس لـ"عيد الفصح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشرت الفنانة اللبنانية ميريام فارس مقطع فيديو، من تحضيراتها للاحتفال بعيد الفصح، الموافق اليوم 12 أبريل، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".
وظهرت ميريام في الفيديو وهي تلون البيض برفقة نجلها جايدن، كما أعدت الكعك وزينته، وعلقت: "تحضيرات العيد".
وطرحت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، يناير الماضي، فيديو كليب أغنية "حبيبي سعودي"، عبر قناتها الخاصة بموقع "يوتيوب".
أغنية "حبيبي سعودي" من كلمات وليد الخشينة، وألحان يوسف العماني، وماستر محمد عصمت.
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