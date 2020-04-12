زينة تكشف عن عرض مسلسلها على منصة "viu"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-ضياء مصطفى: نشرت الفنانة زينة بوستر مسلسل جمع سالم، عبر حسابها على إنستجرام، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

وظهرت زينة بشكل منفرد على البوستر، وعلقت: "جمع سالم رمضان 2020 بإذن الله". وكشف البوستر عن عرض المسلسل على منصة viu. Advertisements

المسلسل يشارك في بطولته محمد شاهين وميدو عادل، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج إيمان الحداد. ومن المقرر عرضه على قناة صدى البلد.

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