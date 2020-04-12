اديتك فرصة أخيرة وعالم تاني .. أشهر أغاني وألحان لـ خالد عادل

رحل الملحن خالد عادل منذ ساعات قليلة عن عالمنا، ولكنه ترك لنا أغاني وألحان لتظل بصمة إلى يومنًا هذا.

فكانت المسيرة الفنية لدى خالد عادل حافلة بباقة متنوعة من الألحان، والتي تعاون من خلالها بعدد غفير من نجوم الفن، ومن بينهم: عامر منيب، تامر حسني، خالد سليم، مصطفى قمر، حميد الشاعري، هيثم شاكر وغيرهم.

وفي هذا التقرير ترصد الوفد أهم أغاني وألحان خالد عادل:

1- ايه فكرك بيا: غناء هيثم شاكر، كلمات محمد عاطف.

2- بنظرة عين: غناء مصطفى قمر، كلمات محمد عاطف.

3- عالم تاني: غناء خالد سليم، كلمات سمير زكي.

4- وياك: غناء عامر منيب، كلمات إيهاب عبده.

5- حلم عمري: غناء خالد سليم، كلمات إيهاب عبده.

6- يوم حلو: غناء دينا عادل وايمن الجندي، وكلمات علاء مناع.

7- احلي حياه: غناء مدحت صالح، ومها البدري.

8- من اول يوم: غناء مصطفى قمر.

9- اوبريت اخر نبي الا رسول الله: كلمات محمد عاكف.

ولم تقتصر أعمال الملحن خالد عادل على التلحين فقط بل قام أيضًا بالغناء، ولديه باقة لامعة من أجمل أغانيه ومنها:

Advertisements

10- اخر توبه: كلمات أحمد الشريف، وتوزيع حمادة البيلي.

11- انت عارف: كلمات وألحان وتوزيع خالد عادل.

12- عليك طله: شاركه في الغناء دينا عادل، كلمات علاء مناع.

13- ما احلاه: كلمات علاء مناع، وتوزيع أحمد عاطف.

14- عصفوري: كلمات علاء مناع، وشاركه في الغناء حلا.

15- هانت عليك عشرتنا: كلمات تامر مرسي، وتوزيع تامر عاشور.

16- رسام: وشاركه في الغناء أحمد مصطفى، كلمات علاء مناع.

17- الفضيحة مش بالكلام: كلمات فريد محمد، وتوزيع شريف منصور.

18- فلانتينو مسلسلات: كلمات إبراهيم دردير، وتوزيع أحمد عاطف.

19- ايامنا الحلوه: كلمات فريد محمد، كما شاركه في الغناء الفنانة اسما.

20- صحبه ولمه رمضان: كلمات وألحان وتوزيع وغناء خالد، خيامي، برازيلي، محي، مصطفى.

21- قد المسؤوليه كأس افريقيا: وشاركه في الغناء كل من أحمد محى، أحمد البرازيلي، أحمد مصطفى، إسلام محى.