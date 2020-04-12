شاهد.. اليسا وهيفاء وهبي ترقصان بالبيجاما في كليب “هنغني كمان وكمان”

كتب امير فتحي في الأحد 12 أبريل 2020 06:54 صباحاً - نشرت الفنانة اللبنانية، إليسا، السبت، الـ”الفيديو كليب” الخاص بأغنيتها الجديدة “هنغني كمان وكمان” والذي شاركتها فيه نظيرتها، هيفاء وهبي.

وتظهر إليسا في الفيديو وهي تتحدث إلى هيفاء وهبي عبر الـ”Video Call” بينما ترتدي الفنانتان البيجاما، وكل واحدة منهما في منزلها، لتبدأ إليسا بالطلب من هيفاء أن تسمع أغنيتها الجديدة قبل أن تبدأ بالغناء.

وتظهر رسالة في بداية المقطع تتضمن جملة “منتباعد اليوم وبكرا منرجع أقرب”، في دعوة للتباعد الجسدي بظل انتشار جائحة كورونا، ويشارك أيضا في المقطع عدد من الأشخاص عبر الاتصال المرئي.

Advertisements

ونشرت إليسا تغريدة عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر وجهت فيها رسالة لوهبي قالت خلالها: “لم يكن ليتمكن أحد من إدخال السعادة إلى هذه الأغنية غيرك هيفاء وهبي، شكرا على هذا الظهور الخاص، فلنتشارك الحب والسعادة في كل مكان”، على حد تعبيرها.

This is a Twitter Statushttps://twitter.com/elissakh/status/1249025008556478464?ref_src=twsrc%5Etfw

وقد ردت هيفاء وهبي عرى تغريدة اليسا قائلة: “مبروك عزيزتي اليسا.. أنا هنا دائما موجودة لاجلك بالبيجاما او بدونها.. الاغنية رائعة.. استعمتعي بنجاحك”.





This is a Twitter Status This is a Twitter Statushttps://twitter.com/HaifaWehbe/status/1249031616917364742?ref_src=twsrc%5Etfw