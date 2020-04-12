ابنة شقيقة راغب علامة تتعافى من كورونا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان اللبناني راغب علامة عن شفاء «ميرفت» ابنة شقيقته من فيروس كورونا، وذلك بعد معاناة استمرت لـ3 أسابيع مع الفيروس المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية.

السوبر ستار أعلن عن إصابة وشفاء ابنة شقيقة بتدوينة كشف فيها التفاصيل، حيث كتب: «يرڤت ابنة شقيقتي، تعيش في أميركا في ولاية ميسوري، أصيبت بفيروس كورونا، والآن قد شفيت منه والحمد لله بدون الدخول الى المستشف، حيث أن أميركا عاجزة عن إدخال كل من أصيب بالفيروس الى المستشفى، وطببت نفسها بنفسها».

فانز ومتابعو راغب تفاعلوا مع التدوينة بتعليقات هنأوا فيها ميرفت على شفائها، متمنيين لها تمام الصحة، كما أثنوا على قوتها في محاربة الفيروس بدون الدخول للمستشفى.

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راغب علامة كان قد طرح حديثاً أغنية جديدة بعنوان «أنتو أملنا» من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، ألحان وتوزيع جان ماري رياشي، كما صور الكليب بعدسة المخرج سامي صعب، وقد أهداها النجم اللبناني لكل مكافح ومقاتل في الحرب ضد جائحة كورونا لبقاء البشرية.

من ناحية أخرى، انتهى راغب علامة من تسجيل أغنية من ألبومه الجديد، والتي تحمل عنوان «ارتاح» باللهجة المصرية، وهى من كلمات محمد البوغة، وألحان محمود خيامي، وتوزيع طارق عبد الجابر، وهندسة صوتية هاني محروس، كما يعمل على اختيار باقي أغاني الألبوم.

يُذكر أن راغب علامة نجح في اقتناص فريقه للقب «أحلى صوت» من برنامج The Voice في موسمه الخامس، وفاز به المتسابق التونسي مهدي عياشي، وقد فاجأ السوبر ستار محبيه في الحلقة الختامية من البرنامج بطرح أغنية جديدة، بعنوان «كان غيرك أشطر»، وهي باللهجة الخليجية، من ألحان طلال، وكلمات خالد المريخي.