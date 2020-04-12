القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة العين الإخبارية الأحد 2020/4/12 07:28 ص بتوقيت أبوظبي الأحد 2020/4/12 07:28 ص بتوقيت أبوظبي

ضرب زلزال بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر منطقة الحدود التركية الإيرانية، صباح الأحد. وبحسب المرصد الأوروبي فإن "الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض". وأوضح المرصد أن "مركز الزلزال يبعد 22 كيلومترًا شمال غربي مدينة سلماس بمحافظة أذربيجان الواقعة شمال غربي إيران على الحدود مع تركيا".

ولم يصدر أي بيان حول وقوع أية خسائر مادية أو بشرية جرّاء ذلك.

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