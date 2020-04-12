شكرا لقرائتكم خبر عن اتسلى بـ 6 حلقات أون لاين من مسلسل The Letter For The King والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبحث الكثير من متابعى شبكة نيتفلكس، عن المسلسلات الجديدة لـ مشاهدتها خاصة مع فرض حظر التجوال، بسبب فيروس كورونا، ومع وجود مجموعة كبيرة من الأعمال المختلفة على المنصة، نرشح لكم اليوم مسلسل The Letter For The King، الذى يدور فى أحدى الحقب الزمنية القديمة، ويتكون من 6 حلقات، مدة كل حلقة حوالى ساعة.

وهذه 3 أسباب تشجع على مشاهدة مسلسل The Letter For The King :

مسلسل The Letter For The King سهل وطريقة سرد الأحداث بسيطة.

مسلسل The Letter For The King يدور فى إطار مغامرة وإثارة وكوميديا.

طريقة تصوير مسلسل The Letter For The King، مشوقة بسبب المناظر الطبيعية.

Advertisements

يدور مسلسل The Letter For The King حول العديد من الأحداث والمفارقات، حيث سعى فارس لتسليم رسالة سرية إلى الملك، والذى يقع في نبوءة سحرية على طول الطريق.

قام بـ كتابة المسلسل الجديد Will Davies (How to Train Your Dragon)، بالإصافة إلى أن المسلسل مستوحى من كتاب يحمل نفس الاسم من تأليف Tonke Dragt.

ومن بين الممثلين أمير ويلسون دريمز الذي يلعب دور فارس تيوري، وممثل Lord of the Rings ديفيد وينهام في دور السير تيوري الشجاع، وأميد جليلي في دور سير فانتومار، وبيتر فرديناندو (King Arthur: Legend of the Sword) في دور جارو وروبي سيركيس (National Treasure) في دور لافينيا.

وتدور قصة مسلسل (The Letter For The King) حول أمير قاسي يهدد بإغراق العالم في الظلام، وحينها يقوم فارس صغير اسمه تيوري (أمير ويلسون) برحلة ملحمية لإيصال الرسالة إلى الملك، وعبر الرحلة يجد نفسه دون قصد في قلب نبوءة سحرية، والتى تتنبأ بظهور بطل يمكنه التغلب على الأمير وإحلال السلام، وإذا مرت هذه الرحلة بسلام، سوف يتعلم تيوري معنى أن يكون فارساً وقائداً بحق.