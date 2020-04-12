سلمان خان يتكفل بأصحاب الأجور اليومية في بوليوود

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية أن الممثل سلمان خان بدأ بشكل عملي في مساعدة العاملين بأجر يومي في صناعة السينما وتقديم الأموال لهم بعد توقف أعمالهم تماما بسبب تفشي كورونا.

السكرتير العام لاتحاد العاملين في مجال السينما في غرب الهند (FWICE) أشوك دوبي قال وسائل إعلام : “سلمان خان طلب تفاصيل عن أحوال 25000 عامل.

وأضاف تلقينا تفاصيل 19000 عامل، من بينهم 3000 عامل تلقوا بالفعل 5000 روبية، كل واحد من استوديو سينمائي آخر، لذلك أرسلنا تفاصيل العمال المتبقين البالغ عددهم 16000 إلى سلمان خان وبدأ في تحويل الأموال، قريباً سيتلقى الجميع المال”.

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التزم سلمان خان بدعم 25000 من أصحاب الأعمال اليومية من عمال صناعة السينما، وأضاف أشوك أن بعض الأعضاء أخبروا الاتحاد أن وضعهم المالي مستقر وأنه يمكنهم التعايش عبر الوباء، وأوضح لقد أصروا على أن تذهب الأموال إلى المحتاجين.

في نهاية مارس، قبل أن تبدأ الصناديق الحكومية المختلفة في مد يد العون، قرر سلمان تقديم المساعدة إلى 25000 عامل بأجر يومي في صناعة السينما، تأثرت حياتهم بالحجر الصحي الوطني المستمر الذي أدى إلى توقف جميع أنشطة التصوير في بوليوود.

وقال رئيس الهيئة بي إن تيوارى إن مساهمة سلمان ستساعد فنانى بوليوود: “بعد أن اقتربنا من سلمان خان، طلب منا أن نعطيه عددًا من العمال الأكثر تضررًا من جمعيتنا وقلنا له أن هناك 25000 من هؤلاء الفنانين، قرر أن تُرسل إليه القائمة في مساء.