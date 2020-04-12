سمية الخشاب في فيديو لايف مع الجمهور عبر تطبيق " tiktok"

أعلنت الفنانة سمية الخشاب من خلال حسابها الشخصي عبر تطبيق"انستجرام" عن ظهورها لايف مع الجمهور من خلال حسابها عبر تطبيق " tiktok" في تمام الساعة 12 بتوقيت السعودية .

وتشارك حاليًا سمية الخشاب في مسرحية يا «تصيب يا تخيب» بطولة أحمد آدم، سمية الخشاب، سامح حسين، حجاج عبد العظيم، مروة عبد المنعم، مصطفى هريدى، وهى من تأليف محمد نبوي وعلاء حسن، موسيقى وألحان هيثم الخميسي وإخراج محسن رزق

يذكر أن سمية الخشاب طرحت مؤخرًا عبر قناتها الرسمية على‎ Youtube ‎كليب أغنيتها الجديدة "عربية أنا" التي تروج لها منذ فترة.

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