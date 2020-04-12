في ذكرى ميلاد زوزو شكيب تعرف على السبب الذي جعلها ترفض الإنجاب

تحل ذكرى ميلاد الفنانة زوزو شكيب التي رحلت عن عالمنا قبل سنوات طويلة، تاركة لجمهورها عشرات الأعمال الفنية.

وعلى الرغم من حدة ملامحها وشخصيتها التى ظهرت على شاشات التليفزيون، إلا أنها أكدت رفضها التام لفكرة إنجاب الأطفال مرجعة ذلك لسبب غريب أوضحته في أحد حوارتها السابقة.

وقالت: "أرفض إنجاب الأطفال لأنني رقيقة القلب جدًّا، ولا أطيق رؤية كلبي مريضًا فإذا أصابه شيئا أطوف به على عيادات البيطريين وأنا أبكي، فما بالك إذا كان المريض ابني".

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