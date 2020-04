شكرا لقرائتكم خبر عن لقطات كوميدية من الفيلم الجديد How To Build A Girl والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت الشركة الموزعة Lionsgate ، أول تريلر لـ فيلم الكوميديا، How To Build A Girl، الذى من المقرر أن يطرح 1 مايو المقبل فى دور العرض المختلفة حول العالم، الفيديو الترويجى للعمل الجديد وصلت مدته إلى دقيقتين و 9 ثوانى، وشمل العديد من اللقطات المثيرة من العمل الجديد، وإلى الان لم يعلن أى من المسؤليين عن العمل طرحه من خلال أحدى منصات البث، بسبب ما يمر به العالم من إغلاق لـ دور العرض بسبب فيروس كورونا.

فيلم How To Build A Girl، من بطولة إيما طومسون، جميلة جميل، لوسي بانش، بيني فيلدستين، كريس أودود، بادي كويستادان، ألفي ألين، شارون هورجان، فرانك ديلان، إدوارد بلوميل، سارة سليماني.

Advertisements

ويدور فيلم الكوميديا How To Build A Girl، حول رحلة المراهقة جوهانا موريجان، التي تعيد اكتشاف نفسها باسم دوللي وايلد، ومن أهم صفاتها أنها تتحدث بسرعة، سيدة مغامرة، ومن ثم تنتقل إلى لندن، وتحصل على وظيفة كناقدة موسيقية على أمل إنقاذ أسرتها المنكوبة بالفقر في ولفرهامبتون.

كما أعلنت شركة Lionsgate عن وجود 3 أفلام أخرى لتكملة سلسلة أفلام Has Fallen، التي بدأت بـ فيلم Olympus Has Fallen، وطرح في عام 2013، ومن ثم تم طرح فيلم London Has Fallen، في عام 2016، ثم الجزء الثالث من السلسلة Angel Has Fallen الذى طرح في 23 أغسطس من العام الماضى 2019.

ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع " deadline "، أن الحزء الثالث من السلسلة حقق إيرادات وصلت إلى 133 مليون و 365 الف دولار منذ طرحه في أغسطس الماضى، وبذلك يصبح مجموع الثلاث أفلام من السلسلة أكثر من 500 مليون دولار في شباك التذاكر العالمية.

وتدور أحداث الفيلم تكملة للجزء الثانى من الفيلم، حيث وجد عميل الخدمة السرية مايك بانينج نفسه مشتبها به فى محاولة اغتيال الرئيس الأمريكى، ويدور الفيلم فى إطار مطاردة من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالى، ومع تتابع الأحداث يكتشف أن الهدف الرئيسى كان إبعاد مايكل عن الرئيس الأمريكى ليتم استهدافه بطريقة أسهل