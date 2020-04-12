شكرا لقرائتكم خبر عن لحاف ومخدة وفشار..جيمى دورنان يشاهد Trolls World Tour مع ابنتيه على الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افترش النجم جيمي دورنان الأرض مع ابنتيه دولسي وإلفا مستعدين لسهرة طويلة مع لحاف ومخدات وفشار وذلك لمشاهدة فيلم الأنيميشن الجديدTrolls World Tour

وقامت أميليا وارنر زوجة جيمي بنشر صورة الثلاثي جيمي ، ودولسي وإلفا وهم يشاهدون الفيلم بالمنزل مفترشين اأرض

شركة DreamWorksTV، المنتجة لفيلم Trolls World Tour، طرحته على بعض من منصات البث، مقابل 20 دولار أمريكى، وذلك بعض إغلاق دور العرض المختلفة حول العالم، بسبب انتشار فيروس كورونا،

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فيلم Trolls World Tour، من بطولة أصوات جاستن تمبرليك، جيمس كوردين، أوزي أوزبورن، راشيل بلوم، أندرسون باك، جورج كلينتون، ماري جي بليج، كيلي كلاركسون، رون فانشيس، جوين ستيفاني، اينو جاو، كارولين هييلت، كونال نيار، جيمي دورنان، جيه بالفين.

فيلم الأنيمشن الجديد Trolls World Tour، يدور حول اكتشاف شخصيات تدعى، Poppy و Branch، أنه يوجد 6 قبائل Troll مختلفة، ولكنها منتشرة على ستة أقاليم مختلفة مخصصة، لستة أنواع مختلفة من الموسيقى: Funk و Country و Techno و Classical و Pop و Rock، وبالتالي فأن عالمهم على وشك أن يصبح أكبر وأعلى بكثير وبالتالي تريد الملكة بارب، وهي عضو في عائلة هارد روك الملكية، بمساعدة والدها الملك ثراش، لـ تدمير جميع أنواع الموسيقى الأخرى، وبالتالي قام Poppy و Branch ، إلى جانب أصدقائهم، في زيارة جميع الأراضي الأخرى لتوحيد Trolls في ضد بارب.

العمل من إخراج والت دورن، وساعده في الإخراج ديفيد ب. سميث، ومن تأليف جوناثان ايبل، جلين بيرجر، مايا فوربس، اليزابيث تيبت، والاس ولودارسكي.