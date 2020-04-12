فيديو| إيمي طلعت زكريا وشقيقها يقلدان محمد هنيدي في العزل المنزلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر عمر نجل الفنان طلعت زكريا، مقطع فيديو يجمعه بشقيقته الفنانة إيمي طلعت زكريا، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، خلال فترة العزل المنزلي التي نعيشها الآن. وظهر عمر وإيمي في الفيديو وهما يقلدان مشهدًا للفنان محمد هنيدي من فيلم "وش إجرام". وعلق عمر على الفيديو: "أنا في مرحلة خطر، ولاد زكريا سلي حظرك". يُذكر أن الفنان الكوميدي طلعت زكريا، توفي بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 59 عاما، بعد نقله لإحدى مستشفيات السادس من أكتوبر، إثر تدهور حالته الصحية، ليتوفى هناك.

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