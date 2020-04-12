"زوجة كريم فهمي تهنئه على مسلسل "ونحب تاني ليه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرصت دانيا البناوي زوجة الفنان كريم فهمي، على تهنئته على مسلسله الجديد "ونحب تاني ليه"، المقرر عرضه رمضان المقبل 2020 على قناة "CBC".

ونشرت دانيا بوستر للمسلسل، الذي ظهر فيه كريم منفردًا، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "مبروك حبيبي".

مسلسل "ونحب تاني ليه" بطولة ياسمين عبد العزيز وشريف منير وكريم فهمي، سوسن بدر، إسلام جمال، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، تارا عماد، صبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.

وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسي تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.