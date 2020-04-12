إنجي علاء تكشف موعد عرض إعلان "النهاية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى: كشفت السيناريست ومصممة الأزياء إنجي علاء موعد طرح إعلان مسلسل النهاية، لزوجها يوسف الشريف. وكتبت عبر حسابها على إنستجرام: "عشان الناس اللي بتسأل عن ميعاد نزول إعلان مسلسل النهاية ليوسف الشريف.. هو الإتنين الجاي.. إن شاء الله ويارب الشغل يعجبكم".

مسلسل النهاية يشهد عودة يوسف الشريف إلى دراما رمضان المقبل، ومن بطولة سهر الصايغ وأحمد وفيق ومحمد لطفي، وتأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامي.

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