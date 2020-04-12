الممثل سونو سود يفتح أبواب فندقه للعاملين في مجال الرعاية الصحية

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

للمساهمة في مكافحة الفيروس التاجي الجديد بطريقته الخاصة، افتتح الممثل سونو سود فندقه في مدينة مومباي لاستيعاب موظفي الرعاية الصحية.

في بيان رسمي للممثل، أشاد بالعاملين في مجال الرعاية الصحية للعمل بلا كلل في هذه الأوقات العصيبة، كما أطلق عليهم الأبطال الوطنيين.

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يقول البيان: “في الأوقات الصعبة التي نعيش فيها ولدعم الأبطال الوطنيين الذين عملوا بلا كلل ليلاً ونهارًا، افتتح الفندق في جوهو لجميع العاملين في مجال الرعاية الصحية.

وأضاف الممثل الهندي “نظراً إلى الواجب الهائل الذي يقوم به هؤلاء الأبطال في الوقت الحالي، هذا أقل ما يمكننا فعله لهم، نحن جميعًا في هذا الأمر معًا، دعونا نتقدم ونقدم لهم الدعم”.

وفي السياق، تقدم العديد من مشاهير بوليوود لمساعدة الأمة خلال جائحة فيروس كورونا الجديد، كما عرض شاروخان وغوري خان مساحات مكاتبهما الشخصية المكونة من أربعة طوابق للمساعدة في توسيع مرافق الحجر الصحي للأشخاص المتضررين من الفيروس.