هاندة إرتشل أكثر مرحاً في العزل المنزلي مع ابنة شقيقتها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يبدو أن الفنانة التركية هاندة إرتشل قد قررت استغلال فترة العزل المنزلي وتوقف النشاط الفني في تركيا، لقضاء وقت أطول مع «مافي»، وهي أول مولودة لشقيقتها «غمزة».

هاندة شاركت متابعيها بصورة لافتة تجمعها بمولودة شقيقتها الوحيدة، ظهرت فيها بأكثر من لقطة طريفة مع «مافي»، وكان لافتاً كمّ الحيوية والمرح الذي تعيشه الفنانة الشابة مع المولودة التي لم تكمل شهرها الرابع بعد، وفي الوقت الذي غازل فيه فانز الفنانة براءة وجمال ملامح «مافي»، نصحها البعض بضرورة تطبيق سياسة التباعد الاجتماعي عنها ضمن الاجراءات الاحترازية التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية لمكافحة انتشار عدوى كورونا.

يُذكر أن هاندة إرتشل تعرضت لخسارة فنية بعد فشل مسلسلها الأخير «عزيزة» في تحقيق نسب المشاهدة المتوقعة، حيث قررت الشركة المنتجة له، وقف عرضه بعد طرح الحلقة السادسة منه، في خبر صدم كل فريق العمل ومشاهدي المسلسل، وقد شاركت هاندة في بطولته أمام النجم التركي بورا جولصوي، واللافت أن الفنانة سبق وتعرضت لنفس الموقف مع فشل مسلسل «اللؤلؤة السوداء» الذي جسدت بطولته أمام الفنان التركي تولجهان سايشمان.

من ناحية أخرى، تستعد هاندة لتصوير فيلم إيراني تركي مشترك بعنوان «ثمالة الحب» تشارك في بطولته أمام النجم التركي إبراهيم شيليكول، وتجسد فيه شخصية «كيميا خاتون»، وقد ظهرت الفنانة التركية في أول صور ترويجية للفيلم بملابس تراثية لافتة.