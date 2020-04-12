سيريناي ساريكايا تغادر منزل حبيبها بعد عزل 20 يوماً.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

التقطت عدسات الباباراتزي النجمة التركية سيريناي ساريكايا خلال خروجها من منزل حبيبها، الفنان جيم يلماز، وذلك بعد أن قرر الثنائي عزل الثنائي نفسها عن العالم هناك لمدة 20 يوماً.

الكاميرات كانت بالمرصاد للحبيبين لحظة خروجهما من منزل النجم التركي الواقع في منطقة ليفنت، وكان لافتاً انزعاج جيم لحظة انطلاق الفلاشات عليه، وعندما سأله الصحفيون «السيدة سيريناي في منزلك منذ أسابيع»، رفض الإجابة، واكتفى بالقول: «لا أريد التحدث، يوجد كورونا يا سيد»، وفي الوقت الذي لم ينجح فيه يلماز في اخفاء عصيبته وانفعاله، بدت سيريناي أكثر ارتياحاً وحيوية، وعلى طبيعتها بدون أي ماكياج، بينما رفضت أيضاً الإجابة على أي من أسئلة الصحفيين، واكتفت بالابتسامة.

يُذكر أن سيريناي اعلنت انفصالها عن الفنان التركي كرم بورسين أبريل 2019، وذلك بعد علاقة عاطفية جمعتهما لمدة 3 سنوات، وترددت شائعة قوية حول انفصال الثنائي بسبب ظهور رجل جديد في حياة سيريناي، إلا أن الثنائي حرصا على نفيها، في الوقت الذي لم يكشف أي منهما عن سبب خلافاتهما، كما أنها سبق وارتبطت بالفنان التركي شآتاي أولسوي، وذلك خلال مشاركتهما بطولة مسلسل «مد وجزر».

من ناحية أخرى، تجهز سيريناي لفيلمها الجديد « Bergen »، والذي يدور حول السيرة الذاتية للمغنية التركية الراحلة بيرجن، ومن المقرر طرحه في صالات السينما 27 نوفمبر المقبل.