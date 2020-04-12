رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلن الملحن المصري محمود الخيامي عبر صفحته الشخصية بموقع فيس بوك، عن وفاة الملحن خالد عادل، بعد تدهور حالته الصحية.ل

الخيامي، قال في تدوينته: «إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة الا بالله .. الملحن خالد عادل في ذمة الله .. نسألكم الدعاء».

وكان المهندس حسام عادل، قد كشف أن شقيقه الملحن خالد عادل دخل في حالة غيبوبة وتم وضعه على أجهزة التنفس الصناعي، وأنه ما زال في مستشفى شبرا العام.

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وعاني خالد من وجود ماء حول القلب وعلى الرئة وورم على المثانة وتسمم دموي حاد والتهاب كلوي حاد برجليه وارتفاع في أنزيمات الكبد وتضخم بالطحال والكبد وفشل كلوى مزمن.

وكان الفنان المصري تامر حسني، قد تكفل بعلاج خالد عادل على نفقته الخاصة، وذلك بعد أن ساءت حالته الصحية، وأكد شقيقه أنه ينتظر تحسن صحته لنقله لمستشفى أخر .

كما رد شقيقه على الفيديو الذي بثه شقيقه يستغيث فيه ويطالب الفنان تامر حسني بإنقاذه من الموت، مؤكدا أن شقيقه يعاني من الهذيان.

من أبرز أغاني خالد عادل “نظرة عين” و”من أول يوم عرفتك” لمصطفى قمر، و”انسى الدنيا” لحميد الشاعري.