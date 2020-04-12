طرائف رانفير سينغ وديبيكا بادكون في الحجر المنزلي

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

يدرك جميع متابعو الثنائي الهندي الجميل رانفير سينغ الى جانب زوجته الممثلة ديبيكا بادكون، مدى خفة الظل الذي يتمتعان بها على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي دائما ما يشيد بها متابعيهما.

عبر أحدث تحميلات التي شاركها رانفير على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram، نتأكد أنه من مدى البسطاة التي سظهر عليها، بينما تطهو الزوجة طعامًا لذيذًا له أثناء الحجر الصحي.

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كما نشر النجم الهندي رانفير سينغ الى جانب ديبيكا بادكون صورة كاريكاتورية للزوجين وهما يرتديان زي شخصيات ديزني الشهيرة، ميكي وميني ماوس.

ولتتناسب مع أنشطتهما الجارية أثناء الحجر الصحي، قام الفنان بتضخيم معدة رانفير بشكل موحى ومنحه ملعقة كبيرة ليحملها، من ناحية أخرى، ترتدي ديبيكا مئزر تنورة وتمسك برشاش الفلفل في يدها.

فوجئ فانز الثنائي باطلالتهما الجميلة، واستمتعوا برؤيتهما في الصورة الرمزية المضحكة بشكل استثنائي، وأبدى الممثل الذي شارك رانفير في فيلم “جولي بوي” سيبدهانت شاتورفيدي Siddhant Chaturvedi سعادته بمشادة الصورة في التعليقات.