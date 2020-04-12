ليزا راي تكشف سراً حول إصابتها بمرض السرطان

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

تحدثت الفنانة ليزا راي عن معركتها الناجحة مع السرطان في برنامج إذاعي تستضيفه الممثلة الشهيرة كارينا كابور خان “ماذا تريد النساء”.

وقالت راي إن الانتكاسة كانت بـ”أدنى مستوى منخفض” في رحلتها لأنها حدثت بعد شهر واحد فقط من زواجها من جيسون دهني.

تقول “لقد عاد المرض بعد شهر واحد فقط من الزواج. هذا شيء لم أتحدث عنه على نطاق واسع، كان ذلك وقتًا صعبًا، كنت أخفي هذا السر عن زوجي، ظننت أنني يجب أن سأتخطاه، وبعد ذلك سأكتشف ما يجب فعله.

Advertisements

وأضافت عانيت كثيراً هذه المرة لذلك، لأنني في المرة الأولى التي كنت أتعامل فيها مع السرطان، كنت عازبة، مضيفة أنه من المؤلم جدًا “رؤية تأثير مثل هذه الأخبار على أحبائهم.

قالت ليزا إن الجولة الثانية من السرطان كانت “صعبة للغاية” بالنسبة لها، كنت برفقة رجل بمعنى الكلمة، وافق على الزواج من هذه المرأة المصابة بهذا المرض المميت، وكان أول صرح به هو “حبيبتي، شكرا للزواج مني، ومن المفارقات أنه في غضون ثلاثة أشهر من تغيير نظامي الغذائي بشكل جذري، كنت بدأت في التحسن”.

خلال الدردشة مع كارينا، كشفت ليزا أيضًا أنها كانت في حالة إنكار عندما بدأت تعاني من الأعراض، “عندما كنت متزوجة في بداية حياتي، كنت معتادًا على تجاوز إشارات جسدي، أليس هذا شيئًا نقوم به جميعًا؟ لا يزال يُتوقع منك أن تقومي بواجباتك”.

تم تشخيص ليزا، التي قدمت أول ظهور لها في بوليوود في فيلم “قصور” في عام 2009 وجرى عرضه في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي في ذلك العام.