إصابة النجم الأمريكي بيبي فيس بفيروس كورونا.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

أعلن المغني والمطرب الأمريكي كينيث إدواردز الشهير باسم بيبي فيس ونجم موسيقي الR&B عن إصابته بفيروس كورونا وذلك من خلال السوشيال ميديا وحسابه علي موقع انستجرام.

المطرب العالمي، شكر جمهوره علي تهنئته بعيد ميلاده ال 62، معلنا خبر إصابته بفيروس كورونا التاجي وأسرته أيضا، ومؤكدا أن الأمر كان صعبا ومرعبا ولكنه استطاع التغلب عليه.

ومن اللافت للنظر أن بيبي فيس ليس أول حالة شفاء بين المشاهير من كبار السن ممن اصيبوا بالفيروس حيث انتابت فرحة كبيرة عشاق النجم توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون، وذلك بعد تماثلهما للشفاء وعودتهما للولايات المتحدة الأمريكية بعدما قضيا فترة الحجر الصحي بالمنزل في إستراليا.

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وكان توم هانكس قد فاجئ جمهوره بإعلان إصابته وزوجته ريتا بفيروس كورونا الذي اجتاح العالم أثناء تواجدهما في إستراليا، حيث كان يحضر لفيلم جديد لم يستقر علي اسمه يلعب به دور مدير أعمال الفيس بريسلي بينما كانت ريتا علي موعد مع جمهورها حيث أحيت حفل موسيقي بدار أوبرا سيدني و بعد أسبوع واحد فقط من إعلان هانكس وزوجته إصابتهما بالفيروس خرجا سويًا من الحجر الطبي إلي منزلهما باستراليا لقضاء باقي فترة الحجر بالمنزل بعد الاطمئنان علي صحتهما.

وقبل أيام قليلة أعلن موقع جاست جيرد أن المنتج هارفي واينشتاين تعافي من فيروس كورونا وأنه خرج من الحجر الصحي٫ وذلك بعدما أصيب بفيروس كورونا، في 22 مارس الماضي، وهو البالغ من العمر 68 عامًا ويقضي مدة عقوبته بسجن ويندي في نيويورك.

وجاءت عقوبة واينشتاين، بعدما اتهمته أكثر من 100 امرأة قبل سنوات، منهن ممثلات شهيرات، بالسلوك الجنسى السيئ على مدى عقود، مما أدى إلى تشكيل حركة Me Too “أنا أيضا” ضد الاعتداء الجنسى والتحرش، واعتُبر الحكم القضائى انتصارا للحركة، التى شجعت النساء على فضح السلوك الجنسى لرجال من ذوى النفوذ.