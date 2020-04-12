منى زكي تعلن استمرارية تصوير «تقاطع طرق»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلنت النجمة والفنانة المصرية منى زكى عن إستمرار فريق عمل مسلسلها الجديد والذي يحمل اسم ” تقاطع طرق”، فى تصوير المسلسل حاليا، بدون العلم بموعد عرض المسلسل سواء فى السباق الرمضانى أو خارجه، وذلك نظرًا للإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا الذى أصاب العالم فى لمحة من البصر.

الفنانة المصرية أكدت فى بيان لها عبر صفحتها الشخصية علي موقع إنستجرام، أن فريق العمل مستمر فى التصوير فى الأماكن الداخلية، مع التشديد علي الاجراءات الطبية التى يستخدمها الجميع من تعقيم وتطهير جميع الآلات والمعدات المستخدمة فى التصوير، كما نفت أسرة المسلسل شائعة تعرض أحد أفراد المسلسل للإصابة بفيروس كورونا، حيث أشيع مؤخرآ إصابة المساعدة الشخصية للنجمة منى زكى بالفيروس، وهو ما نفاه فريق العمل جملة وتفصيلا.

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ومن المقرر بذلك أن تعود النجمة منى زكى لدراما رمضان بعد غياب 4 أعوام، لتناقش ملف الخيانة الزوجية فى مسلسلها الجديد، حيث تتزوج من الفنان محمد ممدوح ويخونها مع إمرأة أخرى، وتدخل فى صراعات طويلة معه خلال أحداث المسلسل، وتسافر بعدها حتى تقابل محمد فراج ويحدث أمر يغير مجرى الأحداث.

ويشارك في بطولة مسلسل “تقاطع طرق”، منى زكى، محمد فراج، محمد ممدوح تايسون، سيد رجب، عائشة بن احمد، وعدد كبير من الشباب، ومن تأليف وإخراج تامر محسن، حيث استأنفت التصوير بأستوديو الأهرام، بعد أيام من التوقف بسبب أزمة فيروس كورونا.