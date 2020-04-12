الكشف عن السبب الحقيقى لوفاة المطربة الأمريكية شينا روجرز

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

كشف متحدث باسم وزارة الصحة العامة في ولاية فيلادلفيا لموقع فني عالمي عن السبب الرسمي، والحقيقي لوفاة نجمة الراب الراحلة شينا روجيرز عن عمر يناهز الـ25 عاما، و الذي ظل لعدة أيام مجهول، حيث أكد ان النجمة الشابة توفت بسبب جرعة مخدرات زائدة drug overdose.

وكانت النجمة الراحلة، قد أدمنت المخدرات لفترة، وهو ما جعلها تشعر بالتشتت بحياتها وأثر علي فنها بشكل مباشر.

وفي وقت الإعلان عن حالة الوفاة لوسائل الاعلام لم تكن هناك تفاصيل أخرى متاحة حول طبيعة وفاة روجرز التي تمتلك شعبية كبيرة بين محبي و عشاقي موسيقي الراب.

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و كانت شينا قد توفيت يوم الأربعاء 8 إبريل بمنزلها الموجود في فيلادلفيا و هو ما كشفه مدير أعمالها جون ميللر لموقع بيبول.

و أصدرت عائلة شينا بيان تؤكد فيه أن النجمة الشابة الراحلة كانت محبوبة للغاية وستفتقدها العائلة بشدة”.

والجدير بالذكر أن شينا روجرز، بدأت حياتها كعارضة أزياء، وذلك بالتوقيع مع Ford Models عندما كانت في الرابعة عشرة من عمرها، وبعد عدة سنوات تطرقت لعالم الموسيقي و الغناء و أطلقت أول أغانيها الـ ” SINGLE ” في أوائل العشرينيات من عمرها.

وحققت شينا روجرز، نجاحا كبيرا وسريعا عبر الإنترنت من خلال أغنية ” Selfie ” التي اطلقتها في عام 2013 ، كذلك حققت نجاح كبير من خلال أغنيتها “Glen Coco” التي اطلقتها في عام 2014.