خالد سليم أكثر وسامة في جلسة تصوير تفوح أناقة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

دعا الفنان المصري خالد سليم محبيه لمزيد من الصبر والاسترخاء في مواجهة هذه الفترة العصيبة التي تجتاح العالم مع انتشار وباء كورونا.

خالد أختار أن يوجه نصيحته بشكل مخلف من خلال تعليق على صور من جلسة تصوير هادئة، ظهر فيها بـ«لوك» أنيق وأكثر هدوءاً، حيث كتب: «في بعض الأحيان تحتاج فقط إلى الاسترخاء وتذكر نفسك أنك تفعل كل ما بوسعك وكل شيء سوف يصبح على ما يرام.. كن صبوراً».

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يُذكر أن خالد سليم كان من المنتظر أن يطرح كليب جديد لأغنية بعنوان «اللي فات مات»، ولكنه قرر تأجيل طرح الكليب بعد انتشار وباء كورونا، والأغنية كلمات وألحان عزيز الشافعي، وقد صورها خالد تحت إشراف المخرج ريشا سركيس في بيروت.

في نفس الوقت، يجهز خالد سليم لأغاني جديدة يطلقها بشكل منفرد على فترات متقاربة، وهم؛ «يا جميل»، «عشمني»، و«دمر حياتي».

من ناحية أخرى، تألق خالد سليم مؤخراً في بطولة مسلسل «بلا دليل» أمام درة، وخالد سليم، وحازم سمير وجمال عبدالناصر وإسلام جمال وأكرم الشرقاوي وعمر الشناوي وأحمد كرارة وإنعام الجريتلي ومها نصار وديانا هشام وشيرين عرفة، إخراج منال الصيفي وتأليف إنجي علاء وإنتاج سينرجي، المنتج الفني فتحي إسماعيل.