الفنانة السعودية إلهام علي تفاجئ جمهورها بإعلان خطوبتها.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجأت الفنانة السعودية إلهام علي جمهورها، بإعلان بخبر خطوبتها، خلال استضافتها عبر خاصية البث المباشر على موقع “انستجرام” مع الإعلامي عبدالله الطليحي.

الفنانة السعودية قالت، خلال اللقاء، إن علاقة الارتباط نشأت عن حب مع الطرف الآخر، أما عن مواصفاته، قالت: “ارتبطت بشخص مشابه لإلهام في أفكارها ومعتقداتها كأنه مرآة عاكسة لها”.

إلهام تحدثت عن سبب عزوف الكثير من الشباب عن فكرة الزواج هذه الأيام، بقولها: “تفكير بعض الشباب في الوقت الحالي في المرأة مثالية الشكل ومواصفات معينة، كما أن المرأة أصبح تفكيرها في الحالة المادية للرجل”.

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وأضافت: “ولا نستطيع أن نلوم الطرفين، لأن هذه المتطلبات أصبحت متعارف عليها بين الطرفين أي أنها ترى أنها تعطي الرجل الشكل المثالي الذي يبحث عنه مقابل أن يؤمن لها حياة مليئة بالرفاهية”.

وإلهام علي ممثلة سعودية تعيش في البحرين، بدأت حياتها في المسرح ثم إنتقلت لتقديم برنامج مكسرات على القناة الأولى السعودية، و حاليا تعيش مع عائلتها في البحرين.

شاركت في عدد من المسلسلات، منها: “برايحنا، خف علينا، حنين السهارى، للحب جنون، ريحانة، أنيسة الونيسة، عندما يزهر الخريف”، وغيرها من المسلسلات.