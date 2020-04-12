سوسن بدر عن صورتها مع شيرين رضا: مكنش المفروض تنزل

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المصرية سوسن بدر، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، بصورة لها برفقة الفنانة شيرين رضا.

سوسن بدر، قالت في تعليقها على الصورة: “الصورة دي مكنش المفروض تنزل دلوقتي .. بس أنا كان نفسي انزل حاجة جميلة و إيجابية اليومين دول و ملقتش أجمل من صوري مع حبيبتي شيرين رضا”.

وحصدت الصورة على العديد من تعليقات النجوم الذين تغزلوا في جمالهما ومنهم الفنانة منى زكي، وإيمان العاصي، وشريف رمزي وغيرهم.

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يأتى هذا بعد أيام قليلة، من نشر النجمة سوسن بدر، صور جلسة تصوير جديدة خضعت لها ونشرت صورها عبر صفحتها الشخصية بموقع إنستجرام، وظهرت سوسن بدر، بالحجاب مرتديه بلوزة باللون الأسود، كما طالبت من متابعيها عدم الخروج من المنزل حتى مرور أزمة فيروس كورونا على خير، وكتبت قائلة: “يا رب تكون كل الناس بخير و نخلينا فى البيت علشان بلادنا و علشان ولادنا”.

من ناحية أخرى تشارك الفنانة سوسن بدر، النجم تامر حسنى، في بطولة فيلم “مش أنا” ويشارك في بطولته حلا شيحة، وماجد الكدواني، وآخرون، إخراج سارة وفيق، كما تستعين النجمة ياسمين عبد العزيز بالفنانة سوسن بدر في مسلسل “ونحب تاني ليه”، المقرر عرضه في رمضان المقبل، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى، وإنتاج سينرجى، كما تقدم دورا مهما في مسلسل “خيط حرير” للنجمة مي عز الدين، المقرر عرضه في رمضان ، تأليف محمد سلمان عبد المالك، إخراج إبراهيم فخر، وإنتاج سينرجي.

يشار إلى أن سوسن بدر انتهت مؤخرا من تصوير مسلسل “بخط الأيد” بطولة النجم أحمد رزق، والذي عرض على شاشة dmc، وشارك في بطولته ميرنا نور الدين، يسرا اللوزي، وآخرون، تأليف هالة الزغندي، إخراج شيرين عادل.