احتراق مطعم الفنان الكويتي عبدالرحمن العقل.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نشر الفنان الكويتي عبدالرحمن العقل، مقطع فيديو يرصد آثار احتراق مطعمه بزاوية المباركية.

مقطع الفيديو الذي نشره العقل، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، رصد آثار الحريق الهائل الذي حول المطعم ومحتوياته إلى رماد.

الفنان الكويتي أكد أنه لا توجد اي إصابات والخسائر تقتصر على الماديات فقط، وذلك بعد احتراق كافة المعدات بالمطعم والمكان بالكامل.

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العقل علق على المقطع، قائلاً: “الحمد لله على كل حال قدر الله وما شاء فعل في الحديد ولا في العمالة للمطعم أشكر كل من تفاعل واهتم فيما حدث حريق مطعم العقل بالمباركية”.

وعبدالرحمن العقل ممثل كويتي، كانت بداياته الفنية مع «فرقة مسرح الخليج العربي» في نهاية الستينات، وكانت البداية بأدوار صغيرة المساحة في عدد من المسرحيات مثل نعجة في المحكمة ويا غافلين وبحمدون المحطة، وفي فترة الثمانينات والتسعينات في عدد من الأعمال التي تنوعت ما بين تلفزيونية مسرحية، وما بين كوميدية وتراجيدية، كما إنه يعتبر من رواد مسرح الطفل في الكويت، إذ شارك بالتمثيل في أول مسرحية طفل قدمت في الكويت وهي مسرحية السندباد البحري، كما إنه قدم بعدها العديد من الأعمال المسرحية للأطفال.

تزوج عبدالرحمن العقل للمرة الأولى في عام 1975 من الممثلة أحلام محمد، ورزق منها بإبنه البكر جاسم عام 1976 وانتقل للعيش مع والدته بعد إنفصالهما، تزوج في عام 1979 من سيدة كويتية ورزق منها بخمس أبناء هم خالد، سالم، عبد الله، فيصل، غالية.